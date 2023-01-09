«Это отмывание»: в Сети раскритиковали проект благоустройства Смольным территории у 2-го Елагина моста 

Жители Северной столицы раскритиковали в социальных сетях представителей городской администрации за сомнительное благоустройство территории, включавшее в том числе озеленение, возле 2-го Елагина моста, который является объектом культурного наследия России федерального значения. Так, паблик «Дежурный по Питеру» во «ВКонтакте» обратил внимание, что на месте прежних зеленых насаждений были высажены хрупкие саженцы деревьев, многие из которых вряд ли переживут зимний сезон.

«Озеленение у 2-го Елагина моста от Комитета по благоустройству. Было: роскошная стена кустов дерена и ив. Стало: выкорчеванная поверхность с натыканными "спичинами" саженцев», — отмечает автор поста.

В комментариях петербуржцы отметили, что такого рода благоустройство городских территорий больше походит на отмывание бюджетных средств представителями администрации губернатора Александра Беглова. По мнению ряда пользователей социальной сети, большая часть высаженных на данном участке саженцев, скорее всего, не приживутся. В связи с этим с наступлением весны в Смольном выделят еще деньги на новые деревья, часть из которых могут осесть в карманах местных чиновников.

Одна из жительниц Северной столицы констатировала, что за последние несколько лет петербургский Комитет по благоустройству неоднократно реализовывал достаточно сомнительные проекты, которые вызывают нарекания у многих горожан.

Это далеко не первый раз, когда петербуржцы подвергают критике деятельность Комблаг, с подачи которого многие общественные места, несмотря на потраченные бюджетные средства на приведение в порядок, выглядят как безжизненные пустыри. Напомним, минувшим летом в Смольном анонсировали проект по благоустройству территории возле станции метро «Проспект Просвещения». Однако горожане практически не увидели обещанных кустарников и деревьев. Из заметных изменений отмечалось лишь отремонтированное покрытие пешеходной зоны с несколькими скамейками и мусорными урнами.

Ранее СМИ сообщали, что установленный возле метро «Проспект Просвещения» арт-объект в виде стального шара продается на китайской торговой площадке Alibaba примерно в десять раз дешевле, указанной стоимости некой «конструкции» в официальной документации по благоустройству данной территории.