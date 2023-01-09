Киркоров поблагодарил Зеленского за включение его в санкционный список Украины

Российский поп-король эстрады Филипп Киркоров решил прокомментировать свое попадание в санкционный список Украины. Своим мнением популярный артист поделился в личном блоге в соцсети.

Как отметил Киркоров, он благодарен Владимиру Зеленскому за такое решение. Филипп сообщил, что готов «принимать поздравления», поблагодарил украинского лидера за признание его «значимости, популярности, таланта».

При этом исполнитель подчеркнул, что Зеленский – это его старый знакомый, которого «сценарий, написанный из-за океана» непременно приведет к «пепелищу». К тексту сообщения артист прикрепил кадры из видеоклипа на хит «Просто подари» с участием самого Зеленского.

«История проходила подобных «лидеров». В 1945 году отошедших в мир иной, однако встретивших последователей спустя 80 лет. Культуру, произведения литературы, песни как тогда и тем более сейчас отменить невозможно, пора это понять, принять», — написал Киркоров.

Напомним, что помимо поп-короля в санкционный список попали 119 российских и украинских деятелей культуры.