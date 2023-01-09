«МК»: Стали известны детали состояния здоровья Никиты Михалкова, упала сатурация

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила
Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных
В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на
В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина под аккомпанемент композитора Игоря Крутого спела известную песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова
Артиллерист ДНР из Марокко вместе с известными рэперами из РФ и Киргизии в перерывах между боями на передовой читает рэп на позициях российских
Как сообщает "Ъ", после начала спецоперации Стивен Кинг и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг отозвали лицензии на право публикации в российских
Под Екатеринбургом замерзает в мороз целый коттеджный поселок. Жители Растущева жалуются на перебои с отоплением и светом. Проблемы начались еще 1
В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве
Украинский военнослужащий Александр Осадчук пропал из поля зрения родственников. Близкие забили тревогу и обратились за помощью на горячую линию
Политолог Марков поделился своим мнением в публикации в телеграм-канале о новом руководителе нижней палаты американского законодательного органа. Им
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