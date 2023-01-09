«МК»: Стали известны детали состояния здоровья Никиты Михалкова, упала сатурация

Выяснились подробности госпитализации популярного режиссера Никиты Михалкова. Знаменитый мэтр отечественной киноиндустрии во время каникул попал в столичную больницу. Сперва у него диагностировали грипп, однако позже оказалось, что состояние было осложнено коронавирусной инфекцией.

По сведениям «МК», Никиту Сергеевича госпитализировали в 67 горбольницу Москвы еще 5 января. На тот период времени он болел всего один день. Температура у кинорежиссера была 37,1, хотя врачей смутило учащенное дыхание, а также пониженная сатурация (94, хотя норма от 97). Изначально Михалкову поставили диагноз «грипп», ПЦР-тест позже подтвердил ковид. Сразу после этого режиссера перевели в 52 ГКБ, которая как раз таки специализируется на лечении коронавирусных больных.

Михалкову 77 лет. Весной 2021 года он прививался от коронавируса. При этом в многочисленных эфирах Никита Сергеевич обсуждал конспирологическую тему о «чипировании», которая связана с вакцинацией.