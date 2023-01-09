Называвшего себя «патриотом РФ» режиссера Артура Смольянинова обвинили в лицемерии

Актера и режиссера Артура Смольянинова уличили в лицемерии. 39-летний артист очень быстро "переобулся". Речь идет об интервью "Лютого из фильма "9 рота" в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Этот материал появился весной, собрав 9 миллионов просмотров. В нем артист говорит следующее:

"Я здесь родился, я - русский человек, русский патриот, говорю по-русски. Я - часть русской культуры и русского мира. Куда поеду? Что будут там делать мои дети?"

При этом Артур заверил, что свое будущее видит исключительно связанным с РФ, несмотря на то, что СВО он не поддерживает. Напомним, глава СК РФ Бастрыкин поручил завести в отношении Смольянинова уголовное дело. Причина - его недавнее интервью. В нем актер выразил желание повоевать на стороне ВСУ. Также он подчеркнул, что ему все равно, что будет с Россией - даже если она "превратится в радиоактивный пепел".

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