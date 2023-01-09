О состоянии здоровья кинорежиссера РФ Никиты Михалкова в СМИ поступают противоречивые сообщения

На днях в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Никиты Михалкова. Сообщалось, что на фоне ковида у кинематографиста появилась двухсторонняя пневмония. Его супруга Татьяна Михалкова в ответ на слухи заявила, что точный диагноз пока что неизвестен. Информацию о тяжелом состоянии жена тоже не подтвердила. Дети Михалкова отказались давать какие-либо комментарии.

По иным сведениям, состояние постановщика — критическое, поэтому его было решено перевести в другую больницу и подключить реанимационную бригаду. Сообщалось, что у Никиты Сергеевича бактериальное поражение легких, а не вирусное.

По последней информации, в результате многочисленных обследований в больнице выяснилось, что у знаменитого режиссера — грипп, но сегодня стало известно, что состояние знаменитости осложнилось и у него диагностировали коронавирус по результатам ПЦР-теста.

Напомним, госпитализировали Михалкова 5 января. Несмотря на температуру 37,1, главное, что беспокоило врачей на тот момент — учащенное дыхание и понижение сатурации.

77-летний Михалков сделал прививку от коронавируса в 2021 году. Врачи, которые когда-то лечили певицу Максим, наблюдают за его состоянием.