Опубликованы обнаженные фото Кейт Миддлтон и измены принца Уильяма

Порой Кейт Миддлтон оказывается в центре скандалов. В Сеть попали обнаженные фото жены принца Уильяма.

В 2012 году герцогиня отдыхала на частной вилле во Франции с мужем. Местные журналисты сделали фото, на которых королевская особа запечатлена топлес. Снимки облетели весь мир. Букингемский дворец подал в суд на издание из-за нарушения прав на личное пространство.

После 6 лет судебных разбирательств победила английская сторона. Французы признали, что сделанные кадры были вмешательством в частную жизнь. В Великобритании давно существует запрет, который касается журналистского преследования королевской семьи. Он был введен после смерти принцессы Дианы, погибшей по вине папарацци.

Также в СМИ сообщали о романе Уильяма с моделью Софи Тейлор. Девушка приглянулась будущему королю, поэтому он провел несколько ночей с ней. Сам принц слухи никак не комментировал, а Кейт тоже хранила молчание.