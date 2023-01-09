Представлен трейлер новой части комедии «О чём говорят мужчины» с Квартетом И

Компания Central Partnership на днях представила трейлер и постер киноленты «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Четвёртая картина от творческого объединения «Квартет И» посвящена прогулке главных героев по Москве, которая сопровождается традиционными обсуждениями женщин, любовных отношений, юмора и иных вопросов, так сильно волнующих мужчин.

Главные роли в ней снова исполнили Ростислав Хаит (Слава), Камиль Ларин (Камиля), Леонид Барац (Лёша), Александр Демидов (Саша).

Также был показан новый постер к фильму, действия которой будут происходить в 2019 году. Для воссоздания антуража команде создателей пришлось пересмотреть хронику тех лет для того, чтобы перенять манеру речи, надежды, мечтания.

Добавим, что поставил картину молодой российский режиссёр Михаил Поляков. За его плечами лента «Парадоксы» с Гошей Куценко. Комедия «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» выйдет на экраны уже 2 февраля 2023 года.

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