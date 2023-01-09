Российский кинорежиссер Никита Михалков вышел на связь впервые после госпитализации

Недавно россиян шокировала новость о том, что мэтр российской культуры Никита Михалков попал в реанимацию. На днях в его авторском Телеграм-канале появилась новая публикация, из которой поклонники сделали вывод, что кинорежиссеру стало лучше.

В публикации опубликован 5-минутный фрагмент из программы Михалкова «Бесогон ТВ» с «бородатым анекдотом» про охотника и медведя. В данном выпуске передачи ведущий особое внимание уделил европейским лидерам, бурно обсуждающим снимок президента РФ.

Известно, что в настоящее время режиссер находится в больнице с диагнозом двухсторонняя пневмония, однако он в сознании, дышит самостоятельно. Медики оценивают состояние Никиты Сергеевича как тяжелое, но добавили, что есть положительная динамика.

В комментариях под новым постом в соцсети подписчики 77-летнего мэтра обрадовались тому, что Народный артист в свойственной ироничной манере дал о себе знать. Фанаты пожелали ему скорейшего выздоровления.