С попавшим в реанимацию режиссёром Михалковым работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим

Семья знаменитого российского кинорежиссёра Никиты Михалкова, который четвёртые сутки находится в больнице, не комментирует его состояние. Накануне появилась информация, что 77-летнему мэтру диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, но была она вызвана вирусной либо бактериальной инфекцией, не известно.

Стоит сказать, изначально кинорежиссёра госпитализировали в больницу № 67 Москвы, однако затем экстренно перевели в столичную ГКБ № 52. Именно врачи госпиталя в 2021 году вытащили с того света известную певицу МакSим. Дело в том, что в медицинском учреждении присутствует аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который применяют для лечения тяжёлейших дыхательных нарушений. При помощи данного метода кровь насыщают кислородом, тем самым замещая функцию лёгких.

К тому же, у докторов ГКБ № 52 есть огромный опыт спасения людей с осложнённой пневмонией, поскольку в стенах реанимационного отделения специалисты спасали жизни тяжёлым пациентам за все время коронавирусной пандемии. Таким образом, Никита Михалков находится в руках самых опытных специалистов в стране.