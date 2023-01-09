Сборы российских кинотеатров составили рекордные 4,5 млрд рублей за минувшие новогодние праздники

Российские кинотеатры за новогодние каникулы (с 31 декабря по 8 января) смогли заработать на продаже билетов 4,5 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика проката Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Этот результат является рекордом с 2014 года.

За минувшие новогодние праздники кинотеатры РФ посетили около 13,4 млн человек. Выручка от продаж билетов при этом оказалась больше на 22%, чем за праздники 2021–2022 годов. Тогда общая касса с 31 декабря по 9 января составляла 3,7 млрд рублей. Однако тогда ситуация на рынке отличалась от текущей, поскольку кинотеатры легально показывали голливудские фильмы.

Добавим, что пик сборов за новогодние праздники пришелся именно на 3 января. Тогда продажи билетов отечественным кинотеатрам принесли 613,8 млн руб. за одни сутки. Киносеансы посетили порядка 1,9 млн человек. Минимум зафиксировали 31 декабря, а это меньше 60 млн рублей. Всего было замечено 198 тысяч посетителей.