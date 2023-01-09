ВЗГЛЯД.РУ: спецоперация изменила российскую культуру

Специальная военная операция на территории Украины произвела настоящую культурную революцию в РФ. Артисты поделились на нетвойнистов и патриотов, последние наполнили современную эстраду огромным количеством новых произведений.

Запад после начала СВО пытался отменить русскую культуру. Но сделать этого ему не удалось. Спустя несколько месяцев в ЕС стали раздаваться голоса в защиту опер, пьес, балетов, произведений российских композиторов.

Артисты, ведущие свою деятельность в России, поделились на два лагеря. Первые уехали за границу, вторые назвали СВО национальным воскрешением. Правда, к либеральной общественности власти принимают жесткие меры, да и многие граждане ее недолюбливают.

Примечательно, что в поддержку спецоперации выступают возрастные артисты, которым 40 лет и больше. Именно такие знаменитости с сейчас правят бал в культуре России. В том числе они занимаются благотворительностью, собирая деньги для нужд военнослужащих.