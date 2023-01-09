Starhit: Максакова сравнила Гагарину со стиральной доской после исполнения песни Пугачевой

В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина под аккомпанемент композитора Игоря Крутого спела известную песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова раскритиковала этот номер и сообщила, что она с трудом его посмотрела, пишет Starhit.

Артистка, живущая сейчас на Украине, регулярно критикует коллег из шоу-бизнеса России. Максакова решила посмотреть «Новогодний голубой огонек», который появился на канале «Россия 1» 31 декабря 2022 года.

Особенно задело Марию выступление Гагариной, которая в новогоднюю ночь выбрала хит Примадонны. Она негативно и резко высказалась о вокале Полины, а также ее внешнем виде.

«Полина Гагарина решила переныть песню Пугачевой, в ее случае это „Любовь, похожая на стон“. Это как в оркестре красивую арфу заменить стиральной доской. Ощущалось, что пытались доказать Пугачевой, что без нее они на что-то способны», — сказала она во время YouTube-шоу «И грянул Грэм».