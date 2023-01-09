Телеведущая Первого канал Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой. Как призналась ведущая, которая родилась в Питере и переехала в столицу в 2013 году, она благодарна Москве за то, что подарила ей совершенно новую жизнь.

«Москву называют сложным городом, городом-мясорубкой, меня эта мясорубка спасла. Притчу про лягушек в кувшине с молоком помните? Вот в сложный для меня период Москва не дала утонуть, психологически она меня вытащила. Сперва, когда только переехали сюда, я два или три раза в неделю ездила на машине по городу с чувством благодарности за то, что в меня вдохнула новую жизнь и помогла», —говорит Барановская.

Одним из самых любимых районов Юлия назвала Хорошевский, где жила после переезда из-за удобного месторасположения и прекрасных условий для ее детей. Также телезвезда сообщила, что последние полтора года с семьей проживает в коттеджном поселке «Резиденция Рублево» (Одинцовский район столицы).