Тина Канделаки объявила о съемках второй части фильма «СамоИрония судьбы»

Тина Канделаки объявила о неизбежности съемок второй части новогоднего фильма «СамоИрония судьбы». Премьера новой комедии от Миши Семичева и Романа Кима состоялась накануне Нового года, 31 января 2022 года, на телеканале ТНТ.

«Очень гордо и радостно от того, что наша СамоИрония так понравилась зрителю. Поэтому вторая часть неизбежна!» — написала журналистка в своем Telegram.

При этом Канделаки не уточнила, на какие цифры просмотров опирается заявление.

Напомним, в «СамоИронии судьбы!» снялись комик Тимур Батрутдинов, ведущая Ольга Бузова, шоумен Гарик Мартиросян, певец Филипп Киркоров, а также Азамат Мусагалиев и многие другие актеры.

Перед премьерой в адрес создателей и исполнителей картины предъявлялись претензии. Пародийная часть фильма поддалась жесткой критике. Авторы «СамоИронии судьбы!» говорили, что своей работой желают популяризировать наследие советского кинематографа среди молодежи.