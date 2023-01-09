Yandex.RTB

Виталий Милонов объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины

Image 16+
Виталий Милонов объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины
Знаменитости
Фото из открытых источников

Недавнее интервью Артура Смольянинова привлекало внимание общественности. Представители власти, шоу-бизнеса и обычные граждане быстро отреагировали на такие слова. Сегодня утром СК России возбудил уголовное дело на кинозвезду.

Актер признался, что принял бы участие в боевых действиях, однако на стороне Украины и стрелял бы в своего коллегу по фильме «9 рота», который отправился добровольцем на СВО. Артист также заявил, что ему все равно, если от РФ останется один только «радиоактивный пепел».

Депутат Виталий Милонов прокомментировал антироссийские высказывания Артура. Он объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины.

«Понятно, ему посоветовали так себя повести. Возможно, ему даже пообещали, что откроются перспективы. Но он не совсем клинический идиот. Видит же прекрасно, что происходит. Видит, как люди живут, которые имеют крутую репутацию», — считает Милонов.

 Также депутат ГД добавил, что от Смольянинова отвернется 99% фанатов, которых он считает «вторым сортом». Политик не исключает, что актер мог продолжать карьеру в РФ, но решил сменить страну проживания. Виталий Валентинович говорит, что артисты не смогут без зрителя существовать.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Опубликованы обнаженные фото Кейт Миддлтон и измены принца Уильяма

Сегодня, 20:06

Диагноз засекречен, подключены специалисты: Михалкова спасают врачи, вернувшие из комы певицу МакSим

Сегодня, 20:03

ФАН: Актера Евгения Барулина уволили из драматического театра в Севастополе за поддержку СВО

Сегодня, 19:45

Родион Газманов поблагодарил президента Зеленского за внесение в санкционный список Украины

Сегодня, 19:35

Врач объяснил, почему ковид стал не основной причиной госпитализации Никиты Михалкова

Сегодня, 19:29

«МК»: Стали известны детали состояния здоровья Никиты Михалкова, упала сатурация

Сегодня, 19:13

Виталий Милонов объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины

Сегодня, 18:58

Внук Пугачевой Никита Пресняков написал о произошедшем в Таиланде ДТП

Сегодня, 18:51

77-летний народный артист РФ Юрий Антонов отказался участвовать в политическом ток-шоу Соловьева

Сегодня, 18:49

Юлия Высоцкая прокомментировала слухи о смерти своего супруга Андрея Кончаловского

Сегодня, 18:42

Телеведущая Первого канал Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой

Сегодня, 18:35

Сборы российских кинотеатров составили рекордные 4,5 млрд рублей за минувшие новогодние праздники

Сегодня, 18:16

Называвшего себя «патриотом РФ» режиссера Артура Смольянинова обвинили в лицемерии

Сегодня, 18:11

ВЗГЛЯД.РУ: спецоперация изменила российскую культуру

Сегодня, 18:00

Захар Прилепин: Дело не в Смольянинове. Вы других артистов и режиссеров спросите об их позиции

Сегодня, 17:50

45-летняя ведущая Анфиса Чехова прекратила скрывать свои новые отношения

Сегодня, 17:18

Актер Николай Бурляев заявил, что состояние здоровья режиссера Никиты Михалкова улучшилось

Сегодня, 17:06

Киркоров поблагодарил Зеленского за включение его в санкционный список Украины

Сегодня, 16:57

С попавшим в реанимацию режиссёром Михалковым работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим

Сегодня, 16:44

О состоянии здоровья кинорежиссера РФ Никиты Михалкова поступают противоречивые слухи

Сегодня, 16:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину
  • Вчера, 12:19

Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий
  • Вчера, 12:27

E1.RU: В Екатеринбурге школьники начнут новый год с онлайн-занятий

Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года
  • 7-01-2023, 18:47

ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года

В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на

Starhit: Максакова сравнила Гагарину со стиральной доской после исполнения песни Пугачевой
  • Сегодня, 13:15

Starhit: Максакова сравнила Гагарину со стиральной доской после исполнения песни Пугачевой

В новогоднюю ночь певица Полина Гагарина под аккомпанемент композитора Игоря Крутого спела известную песню «Любовь, похожая на сон». Мария Максакова

Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами Киргизии и РФ
  • 7-01-2023, 12:46

Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами Киргизии и РФ

Артиллерист ДНР из Марокко вместе с известными рэперами из РФ и Киргизии в перерывах между боями на передовой читает рэп на позициях российских

«Ъ»: Русскую литературу улучшают, однако она продолжает существовать
  • Вчера, 14:23

«Ъ»: Русскую литературу улучшают, однако она продолжает существовать

Как сообщает "Ъ", после начала спецоперации Стивен Кинг и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг отозвали лицензии на право публикации в российских

Новости партнеров
Новости партнеров
Жители коттеджного поселка под Екатеринбургом в морозы остались без света и отопления
  • Вчера, 17:58

Жители коттеджного поселка под Екатеринбургом в морозы остались без света и отопления

Под Екатеринбургом замерзает в мороз целый коттеджный поселок. Жители Растущева жалуются на перебои с отоплением и светом. Проблемы начались еще 1

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО
  • 7-01-2023, 13:13

В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО

В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве

Компания «Конкорд» помогла пленному бойцу ВСУ передать семье поздравления с Рождеством
  • 7-01-2023, 10:00

Компания «Конкорд» помогла пленному бойцу ВСУ передать семье поздравления с Рождеством

Украинский военнослужащий Александр Осадчук пропал из поля зрения родственников. Близкие забили тревогу и обратились за помощью на горячую линию

Политолог Марков выразил мнение о Маккарти
  • 7-01-2023, 15:43

Политолог Марков выразил мнение о Маккарти

Политолог Марков поделился своим мнением в публикации в телеграм-канале о новом руководителе нижней палаты американского законодательного органа. Им