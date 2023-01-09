Виталий Милонов объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины

Недавнее интервью Артура Смольянинова привлекало внимание общественности. Представители власти, шоу-бизнеса и обычные граждане быстро отреагировали на такие слова. Сегодня утром СК России возбудил уголовное дело на кинозвезду.

Актер признался, что принял бы участие в боевых действиях, однако на стороне Украины и стрелял бы в своего коллегу по фильме «9 рота», который отправился добровольцем на СВО. Артист также заявил, что ему все равно, если от РФ останется один только «радиоактивный пепел».

Депутат Виталий Милонов прокомментировал антироссийские высказывания Артура. Он объяснил, почему Артур Смольянинов решил поддержать ВС Украины.

«Понятно, ему посоветовали так себя повести. Возможно, ему даже пообещали, что откроются перспективы. Но он не совсем клинический идиот. Видит же прекрасно, что происходит. Видит, как люди живут, которые имеют крутую репутацию», — считает Милонов.

Также депутат ГД добавил, что от Смольянинова отвернется 99% фанатов, которых он считает «вторым сортом». Политик не исключает, что актер мог продолжать карьеру в РФ, но решил сменить страну проживания. Виталий Валентинович говорит, что артисты не смогут без зрителя существовать.