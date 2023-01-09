Внук Пугачевой Никита Пресняков написал о произошедшем в Таиланде ДТП

После своего переезда в США внук Пугачевой Никита Пресняков стал намного реже выходить на связь со своими поклонниками. Музыкант никак не комментирует свою эмиграцию в Америку, также он не говорит ничего о гражданской позиции.

Недавно в Сети появилась новость о том, что сын Орбакайте воссоединился с супругой Аленой Красновой под новогодние праздники. Но как оказалось, романтическое времяпрепровождение пары омрачили страшные новости. Пресняков, отдыхающий на берегу океана, получил сообщение о страшной трагедии. Выяснилось, что его близкий друг попал в ДТП в Таиланде - его сбили на скутере. Теперь артист очень сильно переживает за состояние здоровья товарища.

«Моего друга сбили на скутере в Таиланде! Саня в тяжелом состоянии!» - пишет Никита в сторис.

На опубликованной снимке его друг запечатлен с зафиксированным головой. Однако несмотря на ссадины и травмы, выглядит Саня хорошо. Так что скорее всего с приятелем внука Примадонны все будет хорошо.