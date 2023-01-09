Врач объяснил, почему ковид стал не основной причиной госпитализации Никиты Михалкова

По словам доктора, это говорит о том, что человек исходно был нездоров и относится к группе риска.

Ковид так поздно у него диагностировали, так как не было классического протекания заболевания. На такого человека или ковид, или банальная простуда будет тяжело влиять и оказывать осложнения, — заключила терапевт.