Вышел тизер российского сериала о серийном убийце «Фишер» с Янковским и Бортич

На стриминговом сервисе more.tv был представлен на YouTube первый тизер телесериала «Фишер» «о страшном серийном убийце во всей истории СССР».

По имеющейся информации, главные роли в кинопроекте исполнили Саша Бортич («‎Холоп»‎), Иван Янковский («‎Домашнее поле»‎), а также Александр Яценко («‎Аритмия»‎). Премьера сериала состоится в феврале 2023 года эксклюзивно на сервисе more.tv.

По сюжету фильма, происходит расследование убийств подростков в районе правительственных дач, которые расположены на Рублевском шоссе. Следователь по имени Валерий Козырев (роль Александра Яценко) вместе с напарниками Евгением Боков (Иван Янковский) и Наталей Добровольской ( Саша Бортич) начинают расследование. При этом они даже не подозревают, насколько сильно оно изменит судьбу каждого.

Добавим, что авторы сериала написали данный сценарий на основе реальных уголовных дел.