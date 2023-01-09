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Взгляд.ру: Спецоперация меняет российскую культуру

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Взгляд.ру: Спецоперация меняет российскую культуру
Знаменитости
Фото из открытых источников

Специальная военная операция на Украине изменила российскую культуру. К таким выводам пришли журналисты издания Взгляд.ру, проведя аналогию с 1917 годом.

Авторы статьи вспомнили, как тогда произошел отказ от старых артистов. Творческие люди стали осмысливать творчество РФ, закрываясь от «культуры отмены». Проводимая СВО изменила российскую культуру. К примеру, страну покинули многие знаменитости из шоу-бизнеса, уступив дорогу молодым патриотичным коллегам. Февральские события сподвигли Запад отменить русскую культуру. Но за рубежом быстро пришло осознание, что созданное в России искусство невозможно искоренить.

Ранее сообщалось, что Борис Гребенщиков, сбежавший в Израиль в 2022 году после начала конфликта на Украине, перепел чужие композиции в своем новом альбоме. Многие осудили музыканта за плагиат, а поклонники попросту разочаровались. Лидер группы «Аквариум» среди прочих спел песни Окуджавы, Клячкина, Визбора и других отечественных исполнителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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