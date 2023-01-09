Захар Прилепин: Дело не в Смольянинове. Вы других артистов и режиссеров спросите об их позиции

Писатель Захар Прилепин написал колонку о высказываниях Артура Смольянинова специально для КП.

Артур Смольянинов говорит то, о чем думает - вслух. Проблема наша не в нем, а в ином. У нас в театрах сидят артисты, которые рассуждают также. Основной режиссёрский состав тоскует или тихо болеет за Киев. Но вслух говорить об этом не хотят, запихивают под сукно проблему.

Культурная политика в РФ была построена так, что сейчас новые фильмы, снятые до февраля, мы не в состоянии выпускать. То там сценарист иноагент, то режиссер из страны сбежал, то исполняющие главные роли артисты написали коллективные письма против СВО.

Как так получилось? Получилось оттого, что коллективный роднянский верхом сидел на нашем кино. То, что конкретный Роднянский уехал - по сути не изменило.

Сейчас вот примут закон и лишат Смольянинова гражданства. И что теперь? У нас от этого кино появится? Режиссёры бросятся снимать про Струну и Моторолу? Они даже не приступали, бегут как черти от ладана.

У нас в театрах что происходит в связи с СВО? Принудили публику разок заявить, что «поддерживают президента», дальше в щель они все уползли, смотрят оттуда глазком: уже кончилось, можно выползать?

Мы этих людей любим и ценим, но сами себя спросите: какая позиция у артистов, режиссеров? Мне скажут: они даже не обязаны иметь позиции. Я согласен! Однако почему из ста худруков главных все сто не имеют своей позиции?

Почему из ста кинорежиссёров - ее нет ни у кого. Не надо сразу говорить про Шахназарова и Михалкова, они не снимают. Я про тех, которые снимают. Кто есть? Два имени хотя можете назвать тех, кто поддержал СВО вслух?

Давайте для закрепления я повторю. Не призываю отменять или запрещать. Спрашиваю у государства: почему никого нет?

Пока государство себе не признается, что оно Смольянинова вырастило, ничего не изменится.