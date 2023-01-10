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В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве

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В Эстонии готовится документ по отношению к российским капиталам, находящимся в государстве
В Мире
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь эстонского внешнеполитического ведомства Тамм сообщил, что правительство государства еще в конце декабря поручило министерствам разработать юридический план по изъятию российских капиталов, находящихся в Эстонии. Официальный Таллин намерен передать их киевскому режиму. Он также заявил, что работу по составлению соответствующего документа планируется завершить к концу января. Всего в Эстонии около 20 миллионов евро российских активов.

Тамм подчеркнул, что эстонские политические власти намерены подготовить этот проект еще до того, как в европейском союзе примут решение о дальнейших мерах по отношению к размещенным там капиталам центрального банка РФ и лиц, попавших под санкции. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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