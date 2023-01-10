Пушков прокомментировал заявление Мулярчика

Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о намерении польских политических властей обратиться в американский конгресс для содействия в их стремлении добиться получения репараций от Германии. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По мнению Пушкова, это свидетельствует о попытках разрушить сложившуюся систему международных отношений.

Он подчеркнул, что намерение официальной Варшавы добиться через содействие политических властей США репараций от Германии за Вторую мировую войну, о чем заявил недавно заместитель руководителя польского внешнеполитического ведомства Мулярчик, нарушает уже сложившуюся систему юридических договоров.

«Такое требование возмещения ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», – написал он.