71-летний российский певец Александр Серов совершил нападение на мать бывшей любовницы Дарьи Друзьяк

Александр Серов не афиширует личную жизнь. Пока исполнитель романтичных песен молчит, его влюбенные публично раскрывают интимные подробности об отношениях со звездой. Одна из избранниц певца обвинила его в рукоприкладстве, а также в насилии.

Экс-звезда «Дома 2» Дарья Друзьяк жила с певцом. Серов же не отрицал роман с девушкой. Красотка пришла на телешоу Андрея Малахова, где сделала громкие заявления. Любовница Серова рассказала о трудном характере Александра, объявив, что ждет от него ребенка!

Певец, услышав признания бывшей любовницы, рассвирепел. Он начал ее оскорблять и накинулся на ее мать.

«Какой ребенок? Что за чушь, что она плетет? Как смеет говорить такое?» – возмутился артист.

Блондинка в порыве бросилась на артиста. Ведущий увел гостью из студии, пока 71-летний музыкант кричал в след. После этого он подошел к матери любовницы и начал ее пугать.