«АиФ»: Как сложилась судьба актеров кинофильма «9 рота» режиссера Федора Бондарчука

В сентябре 2005 года в прокат вышел режиссерский дебют Федора Бондарчука, фильм «9 рота». Картина получилась громкой, она одержала много наград и была признан со стороны российских ветеранов.

Роль «Воробья» исполнил Алексей Чадов, который только недавно окончил Щепкинское театральное училище. После фильма Бондарчука артист продолжил актерскую карьеру. В 2021 году дебютировал в драме «Своя война» о Сирии.

Племянник Бондарчука Константин Крюков исполнил «Джоконды», которая его и прославила. Актеру поступали предложения на съемки, хотя и на роли второго плана. Последние работы актера — «Грозный», «Наследие».

Роль «Чугуна» в фильме досталась Ивану Кокорину. После «9 роты» он часто снимался в кино. Его приглашали в популярные проекты, в том числе в картину «Хождение по мукам», «Ресторан по понятиям», «Братья Карамазовы».

Михаилу Евланову досталась роль «Рябы», однако после фильма карьера начала еще более стремительно развиваться. Он принял участие в таких фильмах как «День выборов», «Шерлок Хомс», «Наследие», «Шифр».

Сыну Никиты Михалкова Артему досталось исполнять роль Стаса. До «9 роты» он играл в лентах, несмотря на свой юный возраст. Роль Эркенбаева досталась актеру Амаду Мамадакову, который известен фильмами «Монгола», «София», «Солдаты». «Сердце Пармы». А вот Сослан Фидаров из Осетии («Пиночет») стал добровольцем и отправился в зону СВО.