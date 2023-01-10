Актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, раскритиковавший СВО, назвал патриотов РФ «ботами»

Знаменитый актер Дмитрий Назаров с первых дней СВО на Украине поддерживает украинскую сторону. Звезда сериала «Кухня» осудил решения Кремля. С того времени народный артист не скрывает негатива, однако из страны пока что не уезжает. Зато он вещает в соцсетях.

На этот раз артист даже исполнил композицию против патриотов РФ, которые его донимают в Сети гневными сообщениями. Вот некоторые из фраз:

Вы не заметили, все наоборот. На слове патриот кавычки. Вам залепили рот липким страхом, вы чушь блюете по методичке.

Помимо категоричного ответа Назарова на гневные сообщения патриотов в его личном микроблоге он назвал россиян «ботами», намекнув, что хотел бы им показать средний палец.

Также Дмитрий добавил, что из-за критики не расстраивается.



