Актриса Светлана Светличная все еще продолжает проходить лечение в московской больнице

Актриса РФ Светлана Светличная продолжает находится в одной из московских больниц. Там она проходит лечение, ее состояние стабильное. Об этом изданию РИА Новости сообщила невестка артистки Ольга Калимбет.

82-летнюю Светлану госпитализировали еще в ноябре 2022 года из-за неважного самочувствия.

"Никакого тяжелого состояния нет, просто есть сопутствующие заболевания, которые сейчас активны. Грипп, и все это. Восстанавливается после болячек", - сказала женщина.

Напомним, что Светличная минувшей осенью стала героиней гланых светских и криминальных хроник. Артистка сперва пропала, а затем нашлась. Она появилась в эфире шоу, сообщив о том, как ей не хватает внимания своих близких.



