Актриса Светлана Светличная все еще продолжает проходить лечение в московской больнице

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила
Зимние каникулы заканчиваются сегодня, 8 января. Однако не все ученики завтра пересекут школьный порог. Некоторые останутся дома из-за сильных
Под Екатеринбургом замерзает в мороз целый коттеджный поселок. Жители Растущева жалуются на перебои с отоплением и светом. Проблемы начались еще 1
Известный российский актер и ведущий Оскар Кучера прокомментировал отмену спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которого была
Советский кинематограф выпускал в прокат много неплохих фильмов, несправедливо забытых зрителями. В то же время более известными стали «своровонные»
Многие русскоязычные звезды начали отказываться от русского языка. К примеру взять, Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) стал шутить на латышском
В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь
Жители Северной столицы раскритиковали в социальных сетях представителей городской администрации за сомнительное благоустройство территории,
Руководитель финского внешнеполитического ведомства Хаависто сделал заявление сегодня, 8 января, по вопросу о вступлении государства в НАТО. Он
Руководитель дипломатического представительства Эритреи в Российской Федерации Цеггай в интервью агентству РИА «Новости» поделился своим мнением о
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