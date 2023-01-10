Артист Сослан Фидаров: «Я не ожидал, что Смольянинов скажет такое про мою страну»

В недавнем интервью актер Артур Смольянинов пожелал РФ сгореть в ядерном огне и заявил о готовности взять автомат на стороне ВСУ, чтобы застрелить актера Сослана Фидарова, с которым они вместе снимался в фильме Бондарчука «9 рота».

Я не ожидал, что он скажет про мою страну в таком формате. Не про свою. Теперь это уже не его страна. Я не был готов к тому, что он перейдет на личности и будет такие вещи говорить. Но раз он втянул меня в это, я ответил. Больше скажу, я ему ответил, поскольку у него большая аудитория, которая верит, а многое из рассказанного неправда.

Актер прокомментировал угрозы коллеги пойти на войну и стрелять в него.

Знаете, если бы сказал это другой человек, я бы насторожился. Но это все болтовня, это пустой разговор, который вызывает смех. Где Артур, а где автомат, да что он мелет?

Также Сослан добавил, что на съемках фильма они с Смольяниновым общались очень хорошо.

Мы жили вместе, как братья, ели с одной тарелки. Поэтому удивился, почему он захотел в меня стрелять. За что, что ему сделал? Наплевал в тарелку? Ничего лично ему не сделал.