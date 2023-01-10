Дарья Мороз объяснила, как она относится к съемкам в откровенных сценах

Звезда телесериала «Содержанки» Дарья Мороз неоднократно принимала участие в постельных сценах. Артистка кино рассказала, почему подобные съёмки считает необходимостью в некоторых лентах. 39-летняя актриса пояснила, что по задумке, откровенные сцены помогают раскрыть героя.

Откровенные сцены не просто ради откровенных сцен. Они поддерживают драматургию в отношениях героев. Когда тело — инструмент, когда снято все красиво, художественно, - сказала она.

Звезда призналась, что в кино соглашается на откровенные сцены лишь тогда, когда понимает, что это смотрится органично. В жизни Мороз чувствует себя совершенно иначе — её очень легко смутить.

По словам Дарьи, образ раскрепощенной женщины для нее является выходом из зоны комфорта. Она вспомнила, как впервые ей пришлось раздеваться перед камерами. Тогда актриса играла роль в «Женщинах в игре без правил». Ей было всего 20 лет, поэтому о сильных терзаниях или сомнениях говорить не приходилось.