Ирина Дубцова показала 16-летнего сына Артема от солиста группы Plazma Романа Черницына

Певица Ирина Дубцова показала своего 16-летнего сына Артема. Она опубликовала в социальных сетях совместную фотографию с Мальдив, где они сейчас и отдыхают.

"Доброе утро", — сопроводила Дубцова новую публикацию небольшим комментарием.

Поклонники артистки с восторгом отреагировали на снимок и осыпали ее комплиментами. Также они отметили заметно повзрослевшего сына, который вырос и стал настоящим красавцем.

Певица родила Артема будучи в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Но через два года после рождения ребенка супруги решили развестись. Как утверждает сама Ирина, при этом они сохранили теплые отношения.