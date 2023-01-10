Мать Смольянинова заявила, что ее сына спровоцировали на скандальное интервью

Мария Смольянинова, мать актера Артура Смольянинова, поделилась своим мнением о скандальном интервью ее сына, уехавшего за рубеж. По словам женщины, ее наследника спровоцировали на высказывания, наделавшие шума в России.

«Он так сказал, ведь его спровоцировал профессиональный журналист. В интервью он сказал: “Нет, если мне совсем ничего не останется, как сделать свой выбор, на чьей стороне мне сражаться, то буду сражаться за Украину”. Это совсем не значит, что собирается и хочет сражаться за Украину», — сказала мать артиста .





Мария считает, что слова Артура неправильно поняли, а также выдернули отдельные фразы из контекста. Сам актер тоже остался недоволен вышедшим интервью.

«Он не совсем доволен, каким интервью получилось. Его нужно потом редактировать, нужно отслеживать каждую фразу. Здесь человек провоцирует, а затем выпускает как есть», — добавляет женщина.