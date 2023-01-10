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Митрополит Павел выступил как кинокритик

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Митрополит Павел выступил как кинокритик
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Фото из открытых источников

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) конфликтуют духовная и светская власти. Как кинокритик выступил сам митрополит Павел. Поводом для этого стали съемки в фильма под названием «Суккуб», который повествует о взаимодействии молодых людей с демоном в ходе тренинга-ретрита касательно укрепления взаимоотношений.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский обвинил правительство ХМАО в развращении молодежи, а также в неэффективном применении бюджетных средств. Выступая на координационном совете по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Сургутского района, митрополит обвинил в этом директора департамента общественных, внешних связей, молодежной политики ХМАО Елену Шумакову, которая выступает куратором проекта.

В администрации округа в свой черед заявили, что съемки не финансируются из бюджета, а окружная компания предоставляет оборудование в аренду.

Кстати, к съемочному процессу компании «Логистик Стар Продакшн» и «Айсмедиа» приступили в октябре 2022 года в Юрге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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