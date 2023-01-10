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МК: Пострадавшая из-за СВО РФ Маша Распутина запретила дочери Марии приводить в дом жениха

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МК: Пострадавшая из-за СВО РФ Маша Распутина запретила дочери Марии приводить в дом жениха
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Фото из открытых источников

Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее наследнице думать о женихе не время.

Нет, рано, я не готова. Выгоню сразу, даже пусть не думает!, - ответила Распутина на вопрос МК о том, если ее дочка приведет в дом будущего мужа.

По словам Маши, чтобы создавать отношения, сначала дочери нужно получить образование. После школы девушка поступала в ВУЗ, но учебу бросила. Она так и не определилась, чем хочет в жизни заниматься, что расстраивает суперзвезду.

Она должна чем-то и кем-то в этой жизни стать, а потом искать женихов искать. Чтобы появился нормальный жених с интеллектом, самой надо быть интеллектуальной. Так что будем совершенствоваться!

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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