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Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы

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Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Москва вновь выделяет деньги Петербургу. На этот раз – для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление на субсидирование из федерального бюджета данной статьи расходов. Деньги будут выделены на дооснащение 20 образовательных учреждений. Общая сумма составит 193 млн рублей. Таким образом, федеральный центр снова проявляет заботу о петербуржцах на фоне равнодушия Смольного.

Во вторник, 10 января, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации». Речь идет о субсидировании из федерального бюджета закупки музыкальных инструментов и учебных материалов для 20 учебных учреждений. Сообщается, что с учетом федеральных средств общая сумма, предусмотренная на данные расходы, составит 193 млн рублей в период с 2023 по 2025 годы.

При этом о конкретных суммах, выделенных отдельно Москвой и бюджетом Петербурга, в сообщении речи не идет. Примечательно, что на днях СМИ обратили внимание на другую федеральную помощь петербуржцам.

СМИ писали о выделении 74 млн рублей на поддержку петербургских спортивных организаций в то время, как из городского бюджета, согласно проекту закона о бюджете Петербурга на 2023 год, выделяются минимальные суммы. «Львиную долю» поддержки петербургских спортсменов берет на себя федеральный бюджет.

Вероятно, помощь музыкальным школам и училищам оказывается по такому же принципу – большинство средств поступит из федцентра, а команда Беглова в Смольном ограничится минимальными дотациями «для галочки». Таким образом городские чиновники в очередной раз демонстрируют отсутствие заинтересованности в развитии важных городских сфер Петербурга.

СМИ также сообщали о закрытии Смольным уникальной школы для одаренных детей – Лаборатории непрерывного математического образования (ЛНМО), просуществовавшей более 30 лет, под откровенно «надуманными» предлогами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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