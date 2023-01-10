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Певец SHAMAN поблагодарил Максима Фадеева за любовь к своему творчеству

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Певец SHAMAN поблагодарил Максима Фадеева за любовь к своему творчеству
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Фото из открытых источников

Успех молодого певца SHAMAN’а (Ярослав Дронов) часто пытаются привязать к неким существующим покровителям, которые стоят за его спиной и принимают участие в продвижении карьеры.

Многие из поклонников подозревают, что своим успехом Ярослав Дронов обязан продюсеру Максиму Фадееву, чью песню «Танцы на стёклах» он нередко исполняет во время своих концертов.

Несмотря на то, что певиц опровергает покровительство Фадеева, ему очень сильно льстит тот факт, что продюсер высоко оценил его музыкальное творчество.

«Я за это ему и очень благодарен. Спасибо ему огромное. Мне безумно его творчество нравится», – сказал исполнитель автору проекта «ОтЛичная жизнь».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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