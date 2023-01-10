Певица Слава уехала на Мальдивы с мужем после объявления о расставании

Знаменитая певица Слава отправилась на отдых на Мальдивы вместе с экс-избранником, бизнесменом Анатолием Данилицким. Исполнительница, к слову, объявила о расставании с гражданским мужем в декабре 2022 года.

Несмотря на это, в настоящий момент Слава с Анатолием и общей дочерью Антониной вместе отдыхают. Артистка поделилась с фанатами в социальных сетях новыми фотографиями роскошной виллы, расположенной на берегу океана. Вместе с семьей на Мальдивы отправилась сестра артистки Елена и ее сын Елисей.

Напомним, еще недавно исполнительница сообщила о том, что ей очень тяжело находиться вместе с возлюбленным и даже заявила о готовности строить новые отношения. Она призывала своих подписчиков познакомить ее с мужчиной мечты. Но сам предприниматель заявлял, что любит Славу и мечтает сохранить теплые отношения с ней.