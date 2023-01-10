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Продюсер Ашуров прокомментировал кризис гостей в студии шоу Андрея Малахова

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Продюсер Ашуров прокомментировал кризис гостей в студии шоу Андрея Малахова
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Фото из открытых источников

Недавно в эфире популярного телевизионного шоу «Малахов» с его ведущим Андреем Малаховым появился новый выпуск. В нем приняли участие экстрасенсы. Однако зрители оказались не в восторге от подобных гостей в студии программы.

Такой ход телеведущего Андрея Малахова прокомментировал и известный в России продюсер Дмитрий Ашуров. Эксперт объяснил кризис гостей в передачи Малахова. По его словам, ведущий столкнулся с острой нехваткой интересных личностей, которых можно приглашать для участия в своем авторском телешоу.

«Он попытался трансформировать свой продукт. Мало персонажей интересных отсалось, которых можно приглашать в студию качестве экспертов, в качестве гостей. Нет уже интересных личностей, поэтому они и приглашают разных вот таких персонажей, и мы видим историю», - считает Ашуров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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