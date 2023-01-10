Проговорилась о пьянстве: что на самом деле случилось с пропавшей актрисой Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря телесериалу «Сваты», не приехала на собственный спектакль в Санкт-Петербург. Артистка куда-то пропала, не отвечала на телефонные звонки, не предупредила своих коллег, из-за чего постановка оказалась под угрозой срыва.

О происшествии рассказал партнер актрисы по антрепризе Стас Садальский. Когда актриса нашлась, никаких объяснений не дала. Почему так поступила и что с ней произошло, тоже не рассказала. А вот Садальский намекнул, что произошедшее стряслось «из-за увлечения алкоголем».

Журналисты «Пятого канала» отметили, что ранее Татьяна срывала спектакль. Виной тому было опьянение. Скандал произошел в 2017 году в Екатеринбурге, когда Кравченко не вышла на сцену, ведь была пьяна. После происшествия актриса все отрицала и называла эти слухи поклепом.