Садальский ответил директору «Ленкома» на угрозы судом из-за звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Российский актёр Станислав Садальский прокомментировал решение директора театра "Ленком" Марка Варшавера подать иск на него в суд. Причиной раздора стали слова артиста об алкоголизме звезды "Сватов" Татьяны Кравченко.

4 января актриса должна была сыграть в спектакле в Петербурге, но пропала, а вышла на связь 6 января. Садальский заявил, что Кравченко из-за спиртного сорвала спектакль.

Стас задал вопрос директору "Ленкома": "Может быть, директор театра пьянство поощряет?"

Последний уличил актера во лжи и назвал Татьяну украшением "Ленкома". Варшавер припомнил артисту враньё о его попытках выгнать Захарову из учреждения, назвав Садальского "артистишкой". Также он подчеркнул, что "Стасу будет трудно уйти от ответственности".

"Смешно, по поводу Захаровой позвоните, она расскажет, как он ей выставляет красные флажки. А что касается алкоголя, то спросите у актеров, они боятся Варшавера до смерти. Спросите у Васильевой, почему отказалась с Кравченко играть!" — заявил Садальский в беседе с Лайфом.