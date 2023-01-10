StarHit: Народный актер РФ Дмитрий Назаров рассказал об уходе Анатолия Белого из МХТ

65-летний Дмитрий Назаров, артист Московского художественного театра имени А.П.Чехова, рассказал, как актеры МХТ отреагировали на увольнение сбежавшего из страны Анатолия Белого.

«Все к этому отнеслись с пониманием. Толя переживал сильно. Он приходил в театр, запирался в гримерке, на сцену только выходил, тянул лямку до самого конца сезона. Как только сыграл последний свой спектакль, то улетел. Кто бы не злобствовал, за границей сейчас он за один день репетирует в 2-х пьесах. Толя работает, параллельно он учит язык», — поделился Назаров.

Актер также подчеркнул, что никто из коллег не сказал ничего плохого про Белого. Напротив, некоторые поддерживают с ним связь.

«В адрес Толи никаких проклятий не слышали. Игорь Хрипунов, который вместо Белого играет Мастера, спрашивает постоянно о нем. Он трепетно играет все то, что было Толей создано».