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Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу на Первом

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Ургант намекнул на возвращение своего вечернего шоу на Первом
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Фото из открытых источников

Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул поклонникам на то, что популярное шоу «Вечерний Ургант» может снова появиться на «Первом канале».

На своей личной странице в социальной сети ведущий показал видеоролик с актером Александром Ширвиндтом, который в образе телеведущего сообщает, что Иван Ургант «ушел из жизни».

После этого показывают Урганта, который смотрит по телевизору выпуск и кричит:

«Мне скрывать нечего, это мои зрители. Как ушел? Я еще жив!» — добавил комик и тут же скрылся из кадра.

Reels об этом шоумен опубликовал в Instagram (запрещен в РФ, поскольку принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в стране.

Напомним, ранее на «Первом канале» перестали показывать шоу «Вечерний Ургант», объяснив такое решение изменением в сетке вещания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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