В России состоялась премьера фильма «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым о выживании в лесу

10 января 2022 года состоялась премьера российского экшн-триллера «На ощупь». Она прошла в онлайн-кинотеатре KION. Режиссером фильма является Антон Мусс.

Кинематографист вдохновлялся картинами Роберта Земекиса, Дэнни Бойла, Родриго Кортеса при создании ленты. В главной роли сыграл Дмитрий Нагиев.

По сюжету фильма, главный герой —это влиятельный судья Виктор. Мужчина бросает свой пост и переезжает жить в лес. Однажды он решил отправится на охоту, а там на него напал медведь. Во страшной время борьбы с диким зверем патрон в стволе взрывается и ослепляет Виктора, который остается в лесу один на один с природой.

К слову, все трюки в фильме Дмитрий выполнял самостоятельно. Нагиев падал со скал, деревьев, плавал в холодной воде, боролся с медведем. Съемки проходили в Тверской и Московской областях.