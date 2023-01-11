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Ведущий Карлсон рассказал о ситуации с информированием населения США об украинском кризисе

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Ведущий Карлсон рассказал о ситуации с информированием населения США об украинском кризисе
В Мире
Фото из открытых источников

Известный ведущий американского телевизионного канала «Fox News Карлсон сделал заявление о том, как СМИ в США информируют население об украинском кризисе и ходе противостояния между российской армией и военными соединениями, подчиняющимися киевскому режиму. Он подчеркнул, что американские каналы и издания сообщают заведомо неправильные сведения жителям США на эту тему.

Карлсон заявил, что СМИ так делают под давлением со стороны американских политических властей. Они регулярно сообщают населению США о победах ВСУ, что не соответствует действительному положению вещей. 

«Да! Это то, что они видят в программе (телеканала NBC) Today каждое утро последние 11 месяцев», – отметил он.

Карлсон подчеркнул, что украинский кризис имеет отношение к самим США, поэтому население тем более должно знать достоверную информацию. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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