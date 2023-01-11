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Журналисты «Newsweek» выразили мнение о курсе, который следует проводить республиканцам

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Журналисты «Newsweek» выразили мнение о курсе, который следует проводить республиканцам
В Мире
Фото из открытых источников

В издании «Newsweek» опубликована статья, авторы которой выразили мнение о том курсе, который должна взять получившая большинство в нижней палате американского законодательного органа республиканская партия. Они полагают, что палата представителей конгресса должна сильно скорректировать внешнюю и внутреннюю политику американского государства.

Журналисты подчеркнули, что республиканцам следует так выстроить свою деятельность, чтобы конгресс перестал соглашаться с поставками киевскому режиму. Авторы публикации считают, что ситуация вокруг украинского кризиса не имеет отношения к интересам США. 

«Нельзя ставить на карту будущее Америки ради Донбасса и Крыма», – написали они.

Журналисты считают, что американские политические власти должны больше сосредоточиться на решении внутренних вопросов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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