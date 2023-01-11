В украинских изданиях и телевизионных каналах сообщается, что в Киев прибыли политические руководители четырех столичных городов государств Европейского союза: Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Журналисты уточнили, что это мэр Будапешта Карачонь, мэр Варшавы Тшасковский, мэр Праги Грижб, мэр Братиславы Валло. Более подробных сведений о составе европейской делегации не сообщается.

Ранее польский президент Дуда прибыл в город Львов на западной Украине, где встретился с политическим руководителем киевского режима Зеленским. Украинский президент после диалога с ним заявил, что были достигнуты определенные договоренности. Также в этих переговорах принимал участие литовский президент Науседа.