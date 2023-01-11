«Чебурашка» и «Аватар» подняли с колен кинотеатры России

В кинотеатрах в Набережных Челнов и Нижнекамска говорят о том, что фильм «Чебурашка» стал одним из кассовых российских кинофильмов. Наполняемость залов на сеансы была стопроцентная. Горожане, а также гости города пришли на просмотр картины целыми семьями.

«Чебурашка» поднял с колен кинотеатры России и дал надежду на то, что ситуация в киноиндустрии в стране стабилизируется. Ждем продолжения, - рассказали представители кинотеатрах Челнов.

В одном из кинотеатров Нижнекамска отметили, что кассу делает не только «Чебурашка», а и «Аватар 2: Путь воды». Зрители, которые уже смотрели первую часть картины, снятой в 2009 году, находились в предвкушении второй.

В новогодние каникулы билеты уже невозможно было приобрести за час до сеанса. В будни посетителей стало меньше, что связано с рабочими днями. К пятнице и выходным ожидается очередной наплыв.