Фильм «Ёлки-9» вошел в число лидеров новогодних кинопросмотров

Видеосервис Wink составил рейтинг новогоднего кинопросмотра. Большинство киноманов отдали предпочтение картине «Ёлки». Это следует из составленного рейтинга «Ростелекома».

В кинохит-параде почти все сериалы и фильмы – российского производства. Помимо картины «Ёлки-9»россиянам понравилась кинокомедия «Оливье». Оказался популярным фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Ну а те зрители, кому надоели старын добрые сказки, выбрали триллер «Сестры». Если говорить о детском контенте, то здесь в лидерах новогодних просмотров историческо-фэнтезийная комедия «Грозный папа».

ТОП-10 фильмов:

1. «Ёлки-9»

2. «Честный развод-2»

3. «Оливье»

4. «Вышка»

5. «Здравствуй, Дедушка Мороз!».

6. «По-мужски»

7. «Невезучий»

8. «Непослушник»

9. «Сестры»

10. «Эра выживания».