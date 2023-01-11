Певица Инстасамка отказалась от мата в своих песнях ради концертов в РФ

Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) ради концертов в России из своих песен решила убрать мат. В Телеграм-канале девушка опубликовала обращение к главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной, которая призвала отменить запланированные концерты певицы в 20 городах страны из-за того, что ее выступления развращают детей.

Мы специально для тура обновили каталог, мы едем с программой без мата и старого материала. На сцене не увидите старого стиля и фирменных выходок. Это все в прошлом. Я услышала, все давно поняла. Мне 22 года, я шарю, че происходит, от меня не ждите подстав, я и команда соскучились по аудитории и ничего помимо классной музыки и отличного настроения с собой не привезем!

Артистка также пообещала не пропагандировать другие вещи, запрещенные в нашей стране:

Мы не пропагандируем и не собираемся пропагандировать разврат, наркотики, проституцию и так далее. Я замужем, ни о какой проституции не может быть речи. Все, что интересует меня - людям дарить настроение, делать классную музыку.