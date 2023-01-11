Yandex.RTB

Кети Топурия засветила подросшего сына Адама

Image 16+
Кети Топурия засветила подросшего сына Адама
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Кети Топурия является счастливой женой и мамой. Двоих детей (старшую дочь и младшего сына) 36-летняя артистка воспитывает от разных мужчин.

Младший наследник звезды Адам появидлся на свет в браке артистки со Львом Деньговым. Топурия не любит афишировать личную жизнь и своих детей в частности, поэтому она показывает их поклонникам крайне редко. Однако недавно исполнительница сделала настоящий подарок для всех своих подписчиков. Она опубликовала новые фотографии с ребенком. К слову, сейчас семья отдыхает на Бали.

Снимки с малышом произвели большой ажиотаж среди подписчиков. А все из-за того, что мальчик показался фанатам заметно подросшим. Поклонники давно не видели сына певицы, поэтому были искренне удивлены.

И даже несмотря на то, что лицо Адама звездная мама тщательно скрывает, они оставили под кадрами много приятных комментариев.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
МК: В мире начался дефицит жаропонижающих препаратов

Вчера, 22:26

Кети Топурия засветила подросшего сына Адама

Вчера, 22:16

Певица Валерия призналась в конфликтах с продюсером Пригожиным

Вчера, 22:13

Стало известно, почему Татьяна Кравченко не приехала на запланированный спектакль

Вчера, 21:43

«МК»: Актриса Татьяна Кравченко ответила Стасу Садальскому на обвинения в алкоголизме

Вчера, 21:26

SHAMAN заявил о необходимости отказаться от исполнения каверов

Вчера, 19:26

Певица Алла Пугачева попыталась вернуть своего супруга Галкина на российские телеэкраны

Вчера, 19:17

Коллега Урганта Алла Михеева заявила, что случайно попала на украинскую вечеринку в Куршевеле

Вчера, 19:03

Жители РФ молятся за здоровье находящегося в коме с коронавирусом фигуриста Романа Костомарова

Вчера, 18:48

Вдова Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в Москве

Вчера, 18:47

Пульмонолог Чучалин: пять лет назад режиссер Михалков уже перенес тяжелейшую пневмонию

Вчера, 18:32

Sohu: экспертами перечислены три белых продукта, сокращающие жизнь человека

Вчера, 18:25

«Чебурашка» и «Аватар» подняли с колен кинотеатры России

Вчера, 18:10

Певица Инстасамка отказалась от мата в своих песнях ради концертов в РФ

Вчера, 18:03

На телеканале ТНТ 28 января выйдет новое музыкальное телешоу «Конфетка» с ведущим Мартиросяном

Вчера, 13:56

Телеведущая Бородина вернулась из Таиланда с большим «беременным» животом

Вчера, 13:50

Певица Зарубина призналась, что хочет спеть дуэтом с бывшим супругом Александром Малининым

Вчера, 13:43

В Калуге отменили спектакль «Гвоздь Сезона» из-за отсутствия Станислава Садальского

Вчера, 13:31

Почему уралец, задушивший женщину, успешно прошел полиграф? Отвечает бывший оперативник

Вчера, 13:06

Фильм «Ёлки-9» вошел в число лидеров новогодних кинопросмотров

Вчера, 12:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года
  • Вчера, 19:24

Запуск ведущего термоядерного проекта в РФ перенесен до 2030 года

Как стало известно сегодня, запуск Международного экспериментального ядерного реактора перенесен до 2023 года. Обстоятельства так сложились, что во

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки
  • 9-01-2023, 16:08

Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь

«Это отмывание»: в Сети раскритиковали проект благоустройства Смольным территории у 2-го Елагина моста 
  • 9-01-2023, 11:59

«Это отмывание»: в Сети раскритиковали проект благоустройства Смольным территории у 2-го Елагина моста 

Жители Северной столицы раскритиковали в социальных сетях представителей городской администрации за сомнительное благоустройство территории,

«РИА Новости»: В Голливуде снимают российские сценарии и выпускают ремейки
  • 10-01-2023, 10:36

«РИА Новости»: В Голливуде снимают российские сценарии и выпускают ремейки

Советский кинематограф выпускал в прокат много неплохих фильмов, несправедливо забытых зрителями. В то же время более известными стали «своровонные»

МК: Пострадавшая из-за СВО Маша Распутина запретила приводить дочери в дом жениха
  • 10-01-2023, 16:09

МК: Пострадавшая из-за СВО Маша Распутина запретила приводить дочери в дом жениха

Младшей дочери Маши Распутиной – 22 года. Самое время задуматься о создании семьи. Впрочем, певица к этому пока не готова. Артистка заявила, что ее

Дмитрий Назаров: Актеры МХТ с пониманием отнеслись к увольнению из театра Белого
  • 10-01-2023, 16:00

Дмитрий Назаров: Актеры МХТ с пониманием отнеслись к увольнению из театра Белого

65-летний Дмитрий Назаров, артист Московского художественного театра имени А.П.Чехова, рассказал, как актеры МХТ отреагировали на увольнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В столице Бразилии введено чрезвычайное положение
  • 9-01-2023, 09:13

В столице Бразилии введено чрезвычайное положение

Бразильский президент Лулу да Силва выпустил указ о введении в столице государства режима чрезвычайного положения. Причиной этого стали массовые

Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией
  • 9-01-2023, 17:18

Выборный прокомментировал ситуацию с выходом РФ из конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией

Представитель нижней палаты российского законодательного органа, заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией Анатолий Выборный

Эрдоган сделал заявление о сроках президентских выборов в Турции
  • 9-01-2023, 10:43

Эрдоган сделал заявление о сроках президентских выборов в Турции

Турецкий президент Эрдоган сделал заявление по вопросу о дате выборов политического руководителя государства в нынешнем 2023 году. Он уже раньше,

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика
  • 10-01-2023, 17:38

Пушков прокомментировал заявление Мулярчика

Представитель комитета по конституционным вопросам верхней палаты российского законодательного органа Алексей Пушков прокомментировал сообщение о