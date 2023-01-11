Кети Топурия засветила подросшего сына Адама

Певица Кети Топурия является счастливой женой и мамой. Двоих детей (старшую дочь и младшего сына) 36-летняя артистка воспитывает от разных мужчин.

Младший наследник звезды Адам появидлся на свет в браке артистки со Львом Деньговым. Топурия не любит афишировать личную жизнь и своих детей в частности, поэтому она показывает их поклонникам крайне редко. Однако недавно исполнительница сделала настоящий подарок для всех своих подписчиков. Она опубликовала новые фотографии с ребенком. К слову, сейчас семья отдыхает на Бали.

Снимки с малышом произвели большой ажиотаж среди подписчиков. А все из-за того, что мальчик показался фанатам заметно подросшим. Поклонники давно не видели сына певицы, поэтому были искренне удивлены.

И даже несмотря на то, что лицо Адама звездная мама тщательно скрывает, они оставили под кадрами много приятных комментариев.



