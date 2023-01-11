Кинокритик назвал речь Зеленского на премии «Золотой глобус» «однообразной»

Обозреватель издания «Известия», кинокритик Сергей Сычев объяснил цель выступления президента Украины Владимира Зеленского на очередной церемонии вручения награды «Золотой глобус».

Как пояснил эксперт, разные премии и фестивали являются частью остального мира, политического в том числе. Эстетические мероприятия с «искусством для искусства», хотя существуют, они обречены на маргинальный статус. Сычев добавил, что когда разговор ведется с широкой аудиторией, то политики избежать не удастся. К тому же, критик предполагает, что на предстоящей церемонии вручения «Оскар» политического контекста будет намного больше.

Говоря о выступлениях Владимира Зеленского, он отметил, что речи украинского лидера однообразны. В них есть мало фактуры, много абстрактных лозунгов. Но украинский лидер Западом рассматривается как человек года, поэтому его появление на мероприятии носит символический характер.