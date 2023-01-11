Коллега Ивана Урганта оправдалась за украинскую вечеринку в Куршевеле: «Оказалась случайно»

Коллегу Ивана Урганта заметили на скандальной украинской вечеринке в Куршевеле. Алла Михеева поспешила оправдаться. Телеведущая заявила, что оказалась на мероприятии случайно.

Вечеринке в Куршевеле по случаю дня рождения устроила украинская модель и блогерша Алина Варакута. Она выложила скандальные фото в Сеть, на которых компания танцует со флагом под украинский трек с ненормативной лексикой. На видео с вечеринки заметили Михееву. Она дала комментарий по поводу того, что делала на этом празднестве. По словам ведущей, она ежегодно ездит в Куршевель, а на вечеринке оказалась случайно.

Нас попросили сфотографировать, мы с подругой были обе в розовых костюмах, я не понимаю, в чем вопрос. Думаю, ничего не стоит обсуждать. Всем вам добра, - сказала Алла.

Стоит добавить, что среди гостей были замечены предприниматель Дмитрий Величко (муж Алины), Мисс Украина - 2018 Карина Жосан и ее супруг Сергеей Ошеровский, который на Украине в розыске за мошенничество.